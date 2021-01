Sampdoria-Inter, i convocati di Ranieri: oltre ad Ekdal, in quattro a casa

La partita di domani per l'Inter vede di fronte la Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro la Roma. Partita complessa, visto che l'Inter, come visto in questa stagione, soffre molto le formazioni che si chiudono. Una vittoria è d'obbligo per poter ambire ancora nelle parti alte di classifica.

Intento, il tecnico dei blucerchiati, ha diramato le convocazioni lasciando a casa, oltre allo squalificato Ekdal, anche Manolo Gabbiadini, Nik Prelek e Aex Ferrari.

Ecco i convocati di Ranieri:

Portieri: Audero, Avogadri, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Keita Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.