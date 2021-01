Sampdoria-Inter formazioni ufficiali: Vidal in panchina

Tutto pronto allo Stadio Ferraris di Genova per Sampdoria-Inter, match valevole per la sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono da otto vittorie di fila e hanno l’occasione di portarsi, almeno per qualche ora, al primo posto in classifica; in attesa del Milan che affronterà nel posticipo la Juventus. I blucerchiati, invece, sono sono reduci da due sconfitte consecutive, contro Roma e Sassuolo.

Antonio Conte scende in campo con il suo solito 3-5-2 con Lautaro e Sanchez coppia d’attacco. In centrocampo Brozovic, Barella e Gagliardini al posto di Vidal. Sulle fasce confermati Hakimi e Young. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic.

Claudio Ranieri con il 4-4-1-1 composto da Audero tra i pali, Tonelli e Colley al centro della difesa. Sulle corsie laterali Augello e Yoshida. In mezzo al campo toccherà ad Adrian Silva prendere il posto dello squalificato Ekdal al fianco di Thorsby. Sulle fascia destra si rivede l’ex Candreva, mentre sulla sinistra ci sarà Jankto. In attacco Damsgaard a supporto di Keita Balde.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez.