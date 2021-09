Sampdoria-Inter: è ancora incognita Sanchez. Gli aggiornamenti

SAMPDORIA INTER - Continua il lavoro alla Pinetina per Simone Inzaghi. Il tecnico, in vista di Sampdoria Inter, in programma per domenica 12 settembre, potrebbe avere a disposizione Roberto Gagliardini ma non Alexis Sanchez. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, il recupero del cileno, dopo il problema muscolare, procede ma serve tanta cautela per evitare ricadute. Difficile rivederlo alla ripresa del campionato nonostante la sosta di questa settimana per dare spazio alle Nazionali.

Il tecnico nerazzurro, però, potrebbe avere un centrocampista in più a disposizione perché l'ex Atalanta, fuori in queste settimane per un trauma distorsivo al ginocchio destro, si sta allenando in gruppo e corre forte per strappare la prima convocazione della stagione.

Per quanto riguarda il cileno, lo staff tecnico si concederà tutto il tempo perché il reparto offensivo può contare anche sul giovane Martin Satriano. L'uruguaiano non è stato ceduto nonostante le tante richieste giunte dal mercato per garantire a Simone Inzaghi un attaccante in più. L'unico problema legato al reparto offensivo riguarderebbe il rientro dei sudamericani che dovrebbe avvenire nella giornata di venerdì 10 settembre.