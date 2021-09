Sampdoria Inter, Dimarco: la verità sulle sue condizioni fisiche

Federico Dimarco, autore del gol su punizione che ha sbloccato Sampdoria-Inter, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport ( qui troverete il primo intervento).

Il terzino, uscito nel secondo tempo per dei problemi fisici , ha confermato che si è trattato soltanto di crampi. Sarà dunque a disposizione per la gara in programma il 15 settembre contro il Real Madrid.

Contro il liguri ha giocato da terzo centrale e la sua maturazione calcisitica si evoluta grazie al prestito al Verona, dove Ivan Juric ha creduto molto nelle sue potenzialità. Il classe 1997 ha poi confermato che è "più bello giocare davanti perché hai maggiori chance di fare gol o assist, ma chiaramente gioco dove decide il mister".

Il classe 1997 ha poi confermato che ha sudato mlto per conquistarmi questa maglie e che si è sentito diversamente alla prima da titolare, riconoscendo nuovamnete l'importanza di Ivan Juric. Il tecnico del Torino gli ha insegnato ad esprmersi al meglio sia da difensore che da esterno.

Discorsi già da leader nonostante il pareggio ottenuto contro la squadra di D'Aversa. Il calciatore ha subito confermato di pensare alla sfida contro la squadra di Carlo Ancelotti, valida per i gironi di Champions League.