Sampdoria-Inter, designato l’arbitro per il match di mercoledì

Archiviata la straripante vittoria per 6-2 contro il Crotone, i nerazzurri sono già al lavoro per preparare la prossima giornata di campionato. Mercoledì l’Inter avrà l’occasione di centrare la nona vittoria consecutiva in campionato e tentare il sorpasso al Milan, impegnato nel big match contro la Juventus.

I nerazzurri affronteranno in trasferta alle ore 15:00 la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri reduce dalla sconfitta di misura contro la Roma. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la sedicesima giornata di Serie A, affidando il match del Ferraris a Paolo Valeri, della sezione di Roma 2.

Il direttore di gara avrà come assistenti Passeri e Vivenzi. Il Quarto ufficiale del match sarà Massa. In qualità di VAR ci sarà Chiffi, mentre l'Assistente VAR sarà Paganessi.