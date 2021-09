Sampdoria Inter, data e ora della conferenza di Inzaghi

SAMPDORIA INTER - Simone Inzaghi risponderà alle domande dei giornalisti sabato 11 settembre, alle ore 14.00.

"La conferenza stampa - riporta il comunicato ufficiale del club nerazzurro - sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club".

Molte le defezioni in attacco per gli ospiti che riavranno a disposizione i calciatori sudamericani soltanto nella serata di venerdì 10 settembre. Per questo motivo dal primo minuto, e ne parliamo qui, dovrebbe esserci Stefano Sensi alle spalle di Edin Dzeko. L'ex centrocampista del Sassuolo ha smaltito il problema muscolare dei giorni precedenti ed ha confermato tramite un messaggio social, qui i dettagli, che sarà regolarmente presente nei titolari per sfidare la squadra ligure.

Correa, Lautaro, Vecino e Vidal dovrebbero partire dalla panchina mentre, sulla corsia mancina, farà l'esordio da titolare Federico Dimarco. L'ex Parma è stato scelto per concedere un turno di riposo a Ivan Perisic in vista del match contro il Real Madrid. Possibile anche l'impiego di Danilo D'Ambrosio come terzo centrale di destra al posto di Milan Skriniar.

Tante le assenze, invece, per la squadra di casa. Il tecnico, Roberto D'Aversa, come abbiamo dettagliato in questo articolo, non potrà contare su Gabbiadini e Torregrossa. Anche il centrocampista Ekdal ha lasciato il ritiro in Grecia per un problema muscolare, mentre Murru ha accusato un fastidio inguinale. In forse, dall'inizio, anche Damsgaard che non sembrerebbe al meglio delle condizioni atletiche.

L'attacco della Sampdoria dovrebbe essere dunque composto dal neo arrivato Ciccio Caputo e da Fabio Quagliarella. Confermatissimo l'ex Antonio Candreva, che ha castigato l'Inter in molte occasioni.