Sampdoria Inter, D'Aversa in emergenza: neanche il fantasista è al meglio

La Sampdoria potrebbe rinunciare anche a Mikkel Damsgaard per la gara contro l'Inter.

Secondo quanto riportato da "Il Secolo XIX", il calciatore non sarebbe al top della forma fisica, come evidenziato dallo staff tecnico della Danimarca, e potrebbe essere a disposizione soltanto per un basso minutaggio contro i nerazzurri. Al suo posto, infatti, dovrebbe giocare Verre dal primo minuto.

Il problema del classe 2000 si aggiunge ad un elenco che riguarda anche gli attaccanti Manolo Gabbiadini ed Ernesto Torregrossa. Il tecnico dei doriani dovrebbe fare a meno di Berezinski, che ha avuto un problema muscolare durante l'impegno con la Polona (Ne parliamo in questo articolo), e del terzino sinistro Murru. L'ex Cagliari out per un infortunio inguinale accusato durante l'allenamento a Bogliasco.

"Davanti - si legge - quasi scontato il duo Caputo-Quagliarella così come a destra Candreva e in difesa linea a 4 con Depaoli (al posto di Beres), Yoshida e Colley centrali (ma occhi perché i continui gol di Chabot in partitella potrebbero riservare sorprese) e a sinistra Augello, che da tifoso milanista vivrà una sorta di derby del cuore".

L'osservato principale per gli uomini di Inzaghi sarà sicuramente Antonio Candreva, qui vi spieghiamo il perchè, che dovrebbe essere regolarmente sulla corsia di destra.