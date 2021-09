Sampdoria Inter, D'Aversa ci pensa ancora: "Potevamo vincerla"

E' sicuramente una buona domenica quella odierna per Roberto D'Aversa e la sua Sampdoria. I blucerchiati infatti, nel lunch-match hanno espugnato il Castellani trionfando 0-3 (doppietta di Ciccio Caputo e rete di Antonio Candreva) e portando a casa i primi tre punti della stagione.

Una gara quasi perfetta che però fa ancora pensare a quella di domenica scorsa al Marassi contro l'Inter. Raggiunto dai microfoni dei giornalisti di Sky Sport dopo la gara contro i toscani infatti, D'Aversa ha fatto riferimento al 2-2 con i nerazzurri (reti di Maya Yoshida, Tommaso Augello, Lautaro Martinez e Federico Dimarco) sottolineando che la squadra di Simone Inzaghi nei minuti finali era rimasta orfana di Stefano Sensi a cambi esauriti, rimanendo così in inferiorità numerica.

Successivamente, lo stesso D'Aversa ha voluto parlare anche dell'ex nerazzurro Candreva che oggi ha collezionato un gol e un assist affermando che partendo dalla sinistra il n°87 ha molte più chances di calciare, mentre giocando a destra può effettuare un gran numero di cross (la scorsa stagione il classe 1987 è stato il giocatore che ha effettuato il maggior numero di cross in Serie A). Insomma, D'Aversa vede in Candreva indubbie doti offensive che possono giovare alla squadra sia in maniera diretta, sia sotto forma di assist.