Sampdoria-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Sampdoria-Inter: oggi (12 settembre) inaugura alle 12:30 la domenica della terza giornata di Serie A. Per i nerazzurri è un'occasione ghiotta: in caso di successo, infatti, staccherebbero la Juventus, sconfitta a Napoli, di 8 punti.

La gara potrà essere seguita in diretta tramite il nostro sito o il nostro profilo twitter che trovate qui. Grazie alla diretta testuale, curata da Riccardo Cisilino, InterDipendenza.Net vi aggiornerà minuto per minuto sulle evoluzioni del match. Gol e non solo. Una lunga cronaca, arricchita anche dalle interviste pre e post gara, per portarvi le emozioni della partita nelle vostre case a misura di pc, tablet o smartphone.

Intanto Simone Inzaghi è alle prese con due dubbi di formazione: uno in difesa e l'altro in attacco. Il primo è legato all'assenza di Alessandro Bastoni: il giocatore, domani (lunedì), sarà sottoposto a esami strumentali per capire l'entità del problema muscolare che ha accusato nel corso delle ultime ore. Qui potete trovare il nostro approfondimento con le ultime notizie. Il favorito, come vi spieghiamo in quest'articolo, sembra essere Federico Di Marco che a Verona, durante la gestione Juric, ha già ricoperto quel ruolo.

Il secondo 'enigma' è invece per il ruolo di 'spalla' di Edin Dzeko. In un primo momento il favorito sembrava Stefano Sensi: lui e il 'cigno di Sarajevo' avevano infatti ben impressionato nell'esordio di campionato contro il Genoa. A quanto si apprende, Inzaghi starebbe però pensando a una vera e propria mossa a sorpresa. Nonostante il suo recente rientro dalla trasferta intercontinentale per rispondere alla convocazione dell'Argentina, il favorito sembra essere Lautaro Martinez. C'è un piccolo ballottaggio con Joaquin Correa perché quest'ultimo ha giocato meno minuti, rispetto al Toro, con la magli adell'Albiceleste.