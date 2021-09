Sampdoria-Inter, chi sostituirà Bastoni? Soluzione inedita per Inzaghi

Alla vigilia di Sampdoria-Inter, tegola per Simone Inzaghi. Guaio muscolare per Alessandro Bastoni che, infortunato, non sarà a Genoa con la squadra. Al suo posto, il tecnico nerazzurro, pensa ad una soluzione alternativa: Di Marco. L'ex esterno del Verona giocherà da terzo centrale di difesa andando a completare il trio con De Vrij e Skriniar.

Manca sempre meno alla sfida tra Samp e Inter, valevole per la terza giornata di Serie A. Pessime notizie per Inzaghi dopo la sosta nazionali. Non solo il tardivo rientro dei sudamericani, ma soprattutto nuovi guai fisici per uno dei pilastri nerazzurri. Bastoni non sarà disponibile contro i blucerchiati. Infatti, come annunciato dal tecnico oggi in conferenza stampa, il centrale difensivo non ci sarà. Come riportato in precedenza, affaticamento muscolare, un leggero risentimento al flessore della coscia sinistra per il titolarissimo di Inzaghi. Lunedì verranno valutate le sue condizioni. Anche la sfida col Real Madrid è a rischio. Intanto l'allenatore dell'Inter corre ai ripari. Soluzione alternativa per rimpiazzare Bastoni: Di Marco giocherà al suo posto. Secondo quanto svelato da Sky Sport, infatti, l'ex esterno del Verona verrà spostato nei tre di difesa con De Vrij e Skriniar e dunque sulla fascia sinistra toccherà a Perisic. Ruolo inedito per il terzino scuola Inter che si giocherà una chance importante dal primo minuto. Ma non è finita qui, sempre secondo Sky, Inzaghi avrebbe un altro dubbio in attacco.

Chi affiancherà Edin Dzeko in Sampdoria-Inter? Al momento il ballottaggio riguarda Stefano Sensi e Lautaro Martinez. Il sudamericano è rientrato in ritardo dall'ultimo match con la nazionale argentina. Mentre l'ex Sassuolo, reduce da un problema fisico rimediato in Nazionale, è tornato a Milano in anticipo. In questo senso l'allenamento di questo pomeriggio sarà decisivo per sciogliere gli ultimi dubbi di Inzaghi.