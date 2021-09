Sampdoria-Inter: chi si rivede! Dopo 3 anni dal fallo Pjanic-Rafinha

Domenica alle 12:30 andrà in scena allo Stadio Marassi di Genova il match Sampdoria-Inter, valevole per la terza giornata di Serie A. I blucerchiati sono reduci dalla sconfitta contro il Milan della prima giornata e dal pareggio a reti inviolate con il Sassuolo. I nerazzurri, invece, vengono da due vittorie consecutive contro Genoa e Hellas Verona.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato affidando il lunch match all’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. Il direttore di gara veneto avrà come assistenti Peretti e Pagliardini. Il quarto ufficiale del match sarà Barone; in sala VAR Nasca con Giallantini assistente.

Orsato torna dunque a dirigere una partita dell’Inter dopo ben 3 anni dall’ultima volta. L’ultimo precedente con i nerazzurri, infatti, risale al famoso Inter-Juventus dello scorso 28 aprile 2018, terzultima giornata del campionato 2017/2018 terminato 3-2 a favore dei bianconeri. Un match che si trascinò dietro di sé molte polemiche a causa della mancata espulsione per secondo giallo a Miralem Pjanic dopo un fallo a Rafinha. Una vittoria che risultò decisiva per lo scudetto conquistato poi dai bianconeri dopo un testa a testa con il Napoli di Maurizio Sarri.

Ecco di seguito tutte le designazioni arbitrali della 3ª giornata di Serie A:

Atalanta-Fiorentina, Marini Valerio.

Bologna-Verona, Pezzuto Ivano.

Cagliari-Genoa, Pairetto Luca.

Empoli-Venezia, Rapuano Antonio.

Milan-Lazio, Chiffi Daniele.

Napoli-Juventus, Irrati Massimiliano.

Roma-Sassuolo, Sozza Simone.

Sampdoria-Inter, Orsato Daniele.

Spezia-Udinese, Guida Marco.

Torino-Salernitana, Aureliano Gianluca.