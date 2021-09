Sampdoria-Inter, buone notizie: Inzaghi ritrova due pedine importanti

Mancano pochi giorni alla sfida di campionato di Marassi Sampdoria-Inter e Inzaghi sembra aver recuperato pezzi importanti. Infatti sui canali social dei nerazzurri sono apparse foto dell'allenamento odierno con Alexis Sanchez e Stefano Sensi in "bella mostra". I due vanno verso la convocazione contro i blucerchiati, con Inzaghi pronto a cambiare l'undici titolare che scenderà in campo.

Negli ultimi giorni c'erano tanti dubbi intorno alle condizioni di Sanchez e Sensi, entrambi infortunati. Quello che si evince oggi dal profilo Twitter dell'Inter però è un chiaro segnale di ripresa. I due appaiono nelle foto, postate dai nerazzurri, della sessione odierna. Infatti nelle foto vediamo come entrambi abbiano partecipato all'allenamento di gruppo con tanto di lavoro col pallone tra i piedi. Ciò che viene immortalato dagli scatti postati sui social è una serie di foto che ritraggono Sensi al lavoro con la palla e soprattutto una foto insieme al resto del gruppo mentre Inzaghi è intento a dirigere i suoi. Sanchez invece, oltre ad apparire in foto con Radu, lo ritroviamo in una foto che ritrae la partitella odierna. Entrambi si sono allenati col gruppo ed hanno svolto l'intera seduta. Segnale incoraggiante in vista di Samp-Inter.

Come svelato da Sky Sport Inzaghi li convocherà entrambi per il match di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha già in mente l'undici titolare che affronterà i blucerchiati. Sensi agirà alle spalle di Dzeko, mentre il cileno ex United partirà dalla panchina, pronto a fare il suo esordio a gara in corso. La Sampdoria invece perde Ekdal, ma schiererà la coppia inedita Caputo-Quagliarella.