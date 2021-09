Sampdoria-Inter, altro infortunio: per D'Aversa è allarme rosso

Arrivano ancora brutte notizie dall’infermeria per Roberto D’Aversa, tecnico della Sampdoria, in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter, in programma domenica alle ore 12:30 allo Stadio Marassi di Genova.

Come riportato da La Repubblica, il tecnico blucerchiato sarà costretto a fare a meno anche di Nicola Murru. L’ex Cagliari e Torino, principale alternativa ad Augello sulla fascia sinistra, non ha preso parte all’amichevole contro la Ternana a causa di un’infiammazione inguinale. L’esterno dovrebbe restare fermo ai box precauzionalmente per qualche giorno e saltare dunque la sfida contro i campioni d’Italia in carica.

Altro infortunio dunque per D’Aversa, che oltre all’infortunato Manolo Gabbiadini (alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e indisponibile fino a fine settembre), potrebbe essere costretto a rinunciare anche ad altre due pedine fondamentali: Bereszynski ed Ekdal. Entrambi i giocatori hanno accusato problemi fisici con le rispettive nazionali e le loro effettive condizioni verranno valutate nuovamente nei prossimi giorni. Da monitorare anche le condizioni di Mikkel Damsgaard, non ancora al top della condizione. Nel caso in cui il talento norvegese non dovesse essere ritenuto pronto, il suo posto in campo dovrebbe essere preso da Valerio Verre o dal nuovo acquisto Caputo. Ulteriori indicazioni sulla probabile formazione dovrebbero arrivare giovedì, giorno in cui torneranno a Bogliasco i nazionali.