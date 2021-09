Sampdoria-Inter: altra tegola su D’Aversa. Le ultime su Ekdal

SAMPDORIA INTER - I padroni di casa potrebbero non avere a disposizione Albin Ekdal.

Il centrocampista svedese ha avuto un problema fisico durante la gara disputata contro la Spagna e lascerà il ritiro della Svezia.

"Lo staff medico ha deciso - come riportato dal responsabile stampa della Nazionale, Jakob Kakembo Andersson, in un comunicato, insieme ad Albin che il giocatore lascerà la squadra perché non è abbastanza avanti nella sua riabilitazione per poter partecipare alla partita contro la Grecia".

Piove sul bagnato per Roberto D'Aversa che, come spiegato nel nostro articolo, non dovrebbe avere a disposizione neanche Murru e Berezinski. Damsgaard, invece, è in forse perché non è apparso in ottime condizioni durante gli allenamenti sostenuti con la Danimarca.

Centrocampo, dunque, da inventare per il tecnico dei liguri che, a questo punto, dovrebbero puntare tutto sul norvegese Thorsby.

Defezioni in attacco anche per l'Inter. Simone Inzaghi, ne abbiamo parlato qui, sarà costretto al 3-5-1-1 con Sensi alle spalle di Edin Dzeko perché i sudamericani rientreranno soltanto venerdi 10 settembre. Per questo motivo sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa dovrebbero partire dalla panchina.

Gli ospiti sono chiamati terza vittoria di fila dopo i successi contro Genoa e Verona per mantere saldo il primato. I padroni di casa, invece, vengono dalla sconfitta rimediata contro il MIlan e dal pareggio, a reti inviolate, contro il Sassuolo.