Sampdoria, Di Francesco: "Ci siamo consegnati all'Inter, sono arrabbiato"

Eusebio Di Francesco, tecnico della Sampdoria, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta casalinga per 3-1 contro l'Inter.

Ecco le dichiarazioni del tecnico pescarese, riportate da "SampNews24.com": "E' una questione di atteggiamento, maggiore coraggio per accettare i duelli. Non si tratta di sistemi di gioco o problemi in attacco. Conta solo l’aspetto mentale. Sono molto arrabbiato per la prestazione, ci siamo consegnati all’Inter.

Primi due gol casuali, il terzo è assurdo. Abbiamo commesso un errore difensivo che non ci possiamo permettere soprattutto nel momento di difficoltà dell’avversario. La colpa è mia, ma adesso tutta la squadra deve capire. Se saprò impormi qui? Questo lo dirà il futuro. Sono testardo, ma non stupido. Mi auguro di poter cambiare la testa alla squadra".