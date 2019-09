Samp-Inter, turnover in vista della sfida col Barça? La risposta di Conte

Mercoledì prossimo la sua Inter dovrà scendere in campo al Camp Nou per misurarsi contro il Barcellona. Per i nerazzurri sarà senza dubbio una sfida fondamentale, e alla domanda di un giornalista dove gli veniva chiesto se contro la Sampdoria avesse fatto turnover, Antonio Conte in conferenza stampa ha risposto:

"Turnover? La partita della vita è quella che dobbiamo giocare. Quella con la Sampdoria deve essere la Partita con la P maiuscola. Le sfide che verranno dopo, le prepareremo dopo. E' chiaro però che ci dovremmo prendere anche dei rischi per ottenere sempre il massimo".

Successivamente, riguardo sempre al turnover, su Romelu Lukaku il tecnico salentino non si è esposto più di tanto limitandosi a dire solamente che il centravanti belga fa parte della rosa.