Samp-Inter, Sensi complica i piani di Inzaghi: possibile mossa a sorpresa

SAMP-INTER | In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le proprie nazionali, Simone Inzaghi è già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Sampdoria in programma domenica alle 12:30 allo Stadio Marassi.

Come riportato da Sport Mediaset, tecnico nerazzurro sembrava intenzionato a fare un leggero turnover per preservare alcuni giocatori in vista della super sfida contro il Real Madrid del prossimo mercoledì ma le condizioni di Stefano Sensi potrebbero complicare i suoi piani. Il centrocampista è stato escluso dalla lista dei convocati di Roberto Mancini dopo aver rimediato un problema al polpaccio con l’Italia e dovrebbe tornare ad Appiano Gentile già domani. Stando a quanto fanno sapere da Coverciano, non si tratterebbe di nulla di grave ( ne parliamo in questo articolo) e il giocatore sarebbe stato escluso dalla lista dei convocati precauzionalmente.

Simone Inzaghi avrebbe voluto schierarlo da titolare contro la Sampdoria alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko, in modo da far rifiatare Lautaro Martinez e Joaquin Correa ( che torneranno in Italia soltanto venerdì notte). Il tecnico non se la sentirebbe di rischiare Alexis Sanchez, rientrato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri dopo un lungo infortunio. La soluzione ideale potrebbe essere quella di avanzare Hakan Calhanoglu oppure schierare a sorpresa dal 1’ Martin Satriano senza stravolgere il centrocampo titolare. Tutto dipenderà dalle reali condizioni di Stefano Sensi, che verrà valutato dallo staff medico nerazzurro. Si attendono aggiornamenti sulla situazione.