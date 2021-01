Samp-Inter, la probabile dei nerazzurri: Conte cambia in attacco e a centrocampo

Archiviata la pratica Crotone, è già tempo di tornare in campo per l'Inter di Antonio Conte, che domani pomeriggio sfiderà al Marassi la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un impegno che nasconde più di qualche insidia per i nerazzurri, considerando che i blucerchiati hanno trovato la quadra sotto la guida del tecnico romano.

Passando al campo, secondo Sky Sport l'Inter dovrebbe presentarsi a Genova con almeno un paio di novità di formazione rispetto all'undici che è sceso in campo domenica. Confermata la difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, e conferme anche sulle fasce, dove toccherà nuovamente ad Hakimi e Young.

A centrocampo Gagliardini dovrebbe prendere il posto di Vidal, la cui condizione fisica non è al meglio. Il numero 5 nerazzurro completerà il reparto insieme agli insostituibili Brozovic e Barella. Per quanto riguarda l'attacco, Lukaku sembra aver completamente smaltito il fastidio alla coscia ma per precauzione dovrebbe partire dalla pancina. Spazio dunque a Sanchez, che farà coppia con Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro.