Samp Inter, Dumfries dal primo ma la vera notizia per Inzaghi è un'altra

Simone Inzaghi potrebbe lanciare Denzel Dumries già a partire dalla sfida, in programma contro la Sampdoria domenica 12 settembre.

Il calciatore dopo le ottime partite giocate con l'Olanda si candida per strappare una maglia da titolare. Il terzino dovrebbe agire sulla corsia destra al posto di Matteo Darmian. Il tecnico nerazzurro, ne parliamo qui, è costretto a molte rotazione per gli impegni che lo costringeranno a giocare tre partite in sei giorni.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutti calciatori che sono arrivate dai ritiri delle Nazionali si sono allenati in gruppo. Anche Stefano Sensi e Alexis Sanchez hanno svolto l'intero lavoro. Il cileno, inoltre, potrebbe addirittura strappare una convocazione dopo i problemi al polpaccio che lo hanno costretto a stare fuori nelle prime partite stagionali.

Ritornerà nell'elenco dei convocati anche Roberto Gagliardini dopo il problema al ginocchio destro che gli ha impedito di essere a disposizione contro Genoa e Verona. Il centrocampista, se Sensi dovesse dare forfait, potrebbe subito partire nei titolari. In tal caso alle spalle di Dzeko giocherebbe Hakan Calhanoglu.

Possibile anche il rientro di Danilo D'Ambrosio che potrebbe essere utilizzato come difensore nel centrodestra al posto di Milan Skriniar. Federico Dimarco dovrebbe esordire dal primo minuto per concedere un turno di riposo a Ivan Perisic.