Salernitana-Inter, rischio partita fantasma: la classifica può cambiare

Salernitana-Inter di questa sera rischia di diventare una partita fantasma, così come tutti gli altri match disputati finora dal club di proprietà di Claudio Lotito.

I campami, infatti, rischiano l’esclusione dalla Serie A poiché non sono ancora arrivate offerte ufficiali per l’acquisizione del club e secondo le regole lo stesso presidente non può avere due club nello stesso campionato. La proroga approvata in estate è in scadenza al 31 dicembre. Ieri è andata in scena a Milano l’Assemblea della Lega Serie A, con le società che hanno manifestato la loro volontà di concedere ai Trustee della Salernitana una proroga di gestione per terminare la stagione 2021/2022, in modo da non tardare il campionato.

La decisione ufficiale potrebbe arrivare già nel prossimo Consiglio federale in programma il prossimo 21 dicembre. Se la Figc dovesse procedere con l'esclusione della Salernitana dalla Serie A, tutte le gare disputate dai granata nel corso di questa stagione avrebbero valore nullo e stravolgerebbero di fatto la classifica. Verrebbero dunque annullati tutti i punti conquistati dalle squadre che hanno vinto o pareggiato con la Salernitana. Nel caso in cui dovesse concretizzarsi questo scenario la classifica resterebbe quasi invariata, almeno in termini di posizioni. Le uniche squadre che guadagnerebbero posizioni sono il Genoa e il Verona.

I granata hanno finora conquistato 8 punti in campionato: due vittorie contro Venezia e Genoa e due pareggi contro Cagliari e Verona (che perderebbero un solo punto). Tutte le altre squadre perderebbero tre punti, ad esclusione di Udinese ed Inter, ovvero le uniche due squadre a non aver ancora affrontato i granata. I nerazzurri, in questo caso, allungherebbero di 3 punti la distanza sulle inseguitrici. C’è da sottolineare che l’eventuale esclusione della Salernitana potrebbe avvenire soltanto alla fine del girone di andata per via della proroga con scadenza il 31 dicembre.