Salernitana-Inter, quanti ex! Sfida dal sapore speciale all’Arechi

Salernitana-Inter, quasi tutto pronto allo stadio Arechi per il match di stasera valido per la diciottesima giornata di campionato.

I nerazzurri sono a caccia della sesta vittoria consecutiva in campionato per restare in vetta alla classifica mentre i granata di punti per continuare a sognare la salvezza, anche se sarebbero a serio rischio esclusione per le note questioni societarie (potete leggere qui l’approfondimento). Gli osservati speciali del match di questa sera saranno senza dubbio gli ex: Danilo D’Ambrosio, Vid Belec, Joel Obi, Federico Bonazzoli ed Edoardo Vergani.

Il numero 33 nerazzurro è cresciuto nel vivaio della Salernitana senza mai riusciti ad esordire in prima squadra. Questa sera molto probabilmente partirà dalla panchina ma non è da escludere il suo ingresso a partita in corso. Sicuro, invece, del posto da titolare è il portiere Vid Belec, con un passato nell’Inter. Lo sloveno è approdato in nerazzurro nel 2007 giocando con la primavera per poi unitisi in prima squadra (senza mai esordire) nella stagione 2010, quella del triplete. Arriva a esordire in prima squadra dopo qualche anno, in Europa League, dove totalizza 3 presenze, subendo 6 gol. In ballottaggio per un posto in mezzo al campo c’è Joel Obi, altro prodotto del vivaio nerazzurro. Il nigeriano è stato in nerazzurro per circa 10 anni tra giovanili e prima squadra. Anche lui faceva parte della rosa che ha conquistato il triplete del 2010 senza mai riuscire ad esordire. Il debutto con l’Inter è arrivato nella stagione successiva con Benitez in panchina, per poi giocare con continuità con Walter Mazzarri in panchina. È ricordato dai tifosi nerazzurri soprattutto per il gol del pareggio nel derby con il Milan nel novembre del 2014.

Un altro ex è Federico Bonazzoli ma la sua presenza per stasera è in forte dubbio in quanto no è ancora al meglio della condizione. Anche il classe 1997 è stato cresciuto e lanciato dall’Inter nel calcio che conta. A farlo esordire in prima squadra è stato Walter Mazzarri nella stagione 2013/2014, a soli 16 anni diventando così il secondo esordiente più giovane nella storia del club nerazzurro. Infine c’è anche Edoardo Vergani, ceduto in estate a titolo definitivo alla Salernitana ma su cui l’Inter mantiene una percentuale del 30% sulla futura rivendita. Dopo le buone esperienze con le primavere di Inter e Bologna, il promettente classe 2001 non sta riuscendo a trovare spazio con Castori, per lui finora solo tre presenze in campionato per un totale di 20 minuti giocati.