Salernitana-Inter, prova di forza dei nerazzurri ed allungo in vetta

Prova di forza dell'Inter che s'impone con un netto 0-5 sulla Salernitana. Ottima prova corale dei nerazzurri che giocano sulle ali dell'entusiasmo senza mai perdere la concentrazione. I padroni di casa ci provano in un paio d'occasioni, ma nulla possono contro gli uomini di Inzaghi che allungano in vetta in attesa di Milan-Napoli e Atalanta-Roma.

90' - Triplice fischio di Mariani! Finisce qui!

87' - Gagliardini per il quinto gol!

81' - Djuric di testa, palla sull'esterno

79' - Dentro Kolarov, fuori Perisic

77' - Lautaroooo! Dall'altezza del dischetto non perdona: poker nerazzurro

75' - Ammonito Calhanoglu

70' - Fuori Brozovic, dentro Gagliardini

70' - Fuori Ribery e Ranieri, dentro Jaroszynski e Gondo

60' - Doppio cambio per la Salernitana: fuori Simy e Castanos, dentro Djuric e Schiavone

58' - Triangolo Lautaro-Calhanoglu, palla in angolo

55' - Triplo cambio per Inaghi: fuori Barella, Bastoni e Sanchez, dentro Vidal, Dimarco e Lautaro

52' - Ammonizione per Gyomber

51' - Sanchezzzz! Triangolo Dzeko-Calha con il turco che serve il cileno che spiazza Fiorillo!

49' - Dumfries di testa, palla alta

48' - D'Ambrosio! Inter vicina al tris!

45' - Si riparte

Buona prima frazione per i nerazzurri che grazie alle reti di Perisic e Dumfries raggiungono i 100 gol nell'anno solare. Salernitana pericolosa con l'ex Obi.

45' - Nessun recupero, Mariani fischia l'intervallo

43' - Occasione Inter fermata da Bogdan che intercetta un'apertura di Sanchez per Dzeko

40' - I nerazzurri sfiorano il tris con Dzeko! Azione partita da un angolo di Calhanoglu

33' - Dumfriessss! Assist di Dzeko per l'olandese che di potenza colpisce la traversa e la palla rimbalza dentro! Raddoppio!

30' - Riparte la Salernitana con Obi servito da Ribery, Handanovic si supera!

29' - Ripartenza nerazzurra con Sanchez che apre per Barella che cerca di mettere in mezzo, ma viene anticipato

27' - Ottimo inserimento di Brozovic che serve dietro per Barella che però calcia alto con il destro

20' - Riparte la Salernitana, palla in angolo

17' - Giallo per Barella, salterà il Torino

16' - Sanchez cerca Dzeko, ma la palla è troppo profonda

13' - Occasione raddoppio Inter! Palla illuminante di Sanchez per Dumfries che calcia di piatto! Fiorillo sfiora e manda in corner

10' - Sugli sviluppi del corner Perisic anticipa tutti ed insacca in rete di testa!

10' - Calhanoglu sul secondo per Dzeko, Fiorillo anticipa e mette in corner

5' - Nulla di fatto, l'intervento di Gagliolo su Dzeko risulta corretto

4' - Dzeko viene messo giù in area, Mariani attende per il check

3' - Barella da fuori! Palla alta

1' - Mariani fischia il calcio d'inizio, si parte!

Salernitana-Inter, tra poco il fischio d'inizio del match.

Tra poco l'arbitro Mariani fischierà l'inizio del match che vedrà opposti Stefano Colantuono e Simone Inzaghi. I due tecnici si preparano a questa penultima giornata del girone d'andata prima della sosta natalizia. Il tecnico dei padroni di casa opta per un 3-5-2 inserendo in mediana Delli Carri al suo debutto stagionale nel massimo campionato. Il tecnico nerazzurro, dal canto suo, apporta due piccole modifiche, ovvero una in difesa con D'Ambrosio per Skriniar ed in attacco dove riposa Lautaro, al suo posto Sanchez.

Probabili formazioni (recupera qui l'articolo completo):

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy.

All. Stefano Colantuono

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

All. Simone Inzaghi

Arbitro: Mariani

Assistenti: Colarossi e Cecconi

Quarto Uomo: Camplone

VAR: Giacomelli

AVAR: Paganessi