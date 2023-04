Salernitana-Inter, non solo Skriniar e Calha: out anche un altro giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/04/2023

Salernitana-Inter, un altro giocatore sarà indisponibile per la partita di domani. Dopo la sfida di Coppa Italia, valida per la semifinale d’andata, contro la Juventus, in casa Inter, si sta preparando la partita contro la Salernitana che andrà in scena domani allo stadio Arechi. Per i nerazzurri, quella contro i campani, rappresenta una partita di fondamentale importanza, viste le tre sconfitte consecutive in campionato.

Riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League, diventa troppo importante per quanto riguarda il bilancio della società. Di fatto, però, oltre agli infortunati oramai di lungo corso come Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, un altro elemento della rosa di Simone Inzaghi sarà assente.

Si tratta del terzo portiere Alex Cordaz che, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha avuto un piccolo attacco influenzale che lo costringerà a rimanere a Milano e a non partire con la squadra. Saranno tre, quindi, gli indisponibili per la partita contro la Salernitana.