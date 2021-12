Salernitana-Inter, le pagelle: Calhanoglu e Sanchez show a Salerno!

L'Inter fa il suo anche a Salerno, e con un netto 5-0 potrà godersi le partite delle rivali in totale relax dal divano. Sfondata la quota dei 100 gol nell'anno solare per i nerazzurri, prima volta nella storia interista. Tante cose positive, e la sensazione è che questa squadra non abbia ancora raggiunto il pieno della maturità. Di seguito le pagelle dei nerazzurri.

HANDANOVIC 6: Il sei è d’ufficio, perché nella pratica non fa mai una parata. Novanta minuti come se fosse al cinema per il capitano nerazzurro.

D’AMBROSIO 6,5: Oggi titolare per permettere a Skriniar di rifiatare un po’, e riesce a non far sentire la mancanza dello slovacco. Propositivo in fase di spinta, poco impegnato in fase di copertura.

DE VRIJ 6,5: Partita quasi noiosa per l’olandese, che può limitarsi a gestire la palla per tutto il tempo. Sempre attento in quelle poche volte in cui la Salernitana ha provato ad affacciarsi in area.

BASTONI 7: I pericoli sono praticamente nulli, e allora il numero 95 si improvvisa mezzala passando la maggior parte del tempo nella metà campo avversaria. Ormai la maturità è pienamente raggiunta.

DUMFRIES 7,5: L’olandese è finalmente sbocciato, e oggi ne abbiamo avuto l’ennesima conferma. Una partita praticamente perfetta, fatta di galoppate, sovrapposizioni e tanti interventi vinti, ma soprattutto condita dal gol dello 0-2 che ha di fatto chiuso il match.

BARELLA 6: Propositivo come al solito, ma anche nervosetto. Si prende un giallo pesante essendo in diffida, e prova a più riprese il tiro (ma con pessimi risultati). Insomma, non il miglior Barella.

BROZOVIC 7: Solita prova perfetta in cabina di regia, e ottima anche la sua capacità di intercettare sempre i pochi palloni spinosi degli avversari. Per il resto, partita di ordinaria amministrazione.

CALHANOGLU 7,5: Nuovo giro nuovo assist per il turco, anzi doppio! La gara odierna conferma il suo stato di forma eccezionale, e con tanto spazio a disposizione si concede anche qualche skill da buongustai. Ormai ha assimilato alla perfezione il nuovo ruolo, e la sensazione è che possa fare ancora di più.

PERISIC 7,5: Il vero valore aggiunto di questa Inter per intensità e qualità, e lo ha dimostrato anche oggi. La partita la sblocca lui con un colpo di testa perfetto, per poi tornare sulla fascia e amministrare ogni pallone in transito in quella zona. Perfetto più volte in fase di copertura, come fosse un terzino di vecchia data.

SANCHEZ 8: Va al nino maravilla la palma del migliore in campo stasera, e a pieno merito. Cinquantacinque minuti di puro talento, in cui ha messo in mostra tutto il suo repertorio d’alta classe, e poi il gol del 3-0 a sugellare il tutto. Quando è in salute è ancora il miglior attaccante della Serie A.

DZEKO 6,5: L’unico assente al festival del gol nerazzurro stasera, ma solita partita da boa pressoché perfetta.

Dalla panchina:

(Dal 56’) VIDAL 6: Ottima prova del cileno, che probabilmente partirà titolare anche contro il Torino a causa della squalifica di Barella. Il giocatore è in salute, come del resto tutta la squadra.

(Dal 56’) DIMARCO 6: Solita certezza ormai collaudata in difesa, anche a partita in corso.

(Dal 56’) LAUTARO 7: Entra giusto in tempo per una bella sgambata e per mettere anche il suo timbro in un match perfetto dei nerazzurri.

(Dal 71’) GAGLIARDINI 7: E’ sua la firma sul pokerissimo che chiude la partita. Per il resto, si limita a gestire il pallone, ovvero quello che vuole Inzaghi.

(Dal 78’) KOLAROV 6: Nella serata perfetta si rivede anche Kolarov, finito ai margini della squadra a causa di ripetuti infortuni.