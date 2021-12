Salernitana-Inter, Inzaghi sceglie l'undici: sorpresa inaspettata in difesa

Salernitana-Inter: Simone Inzaghi sceglie i suoi uomini per la partita di stasera.

Nella penultima partita del girone d'andata, la squadra nerazzurra affronta la squadra campana in una gara che Inzaghi ha deciso di non sottovalutare e di affrontare con quasi tutti i giocatori titolari, perchè stasera è troppo importante vincere e ottenere i tre punti, dal momento che il Milan ed il Napoli si affronteranno tra di loro e potrebbero perdere, quantomeno una delle due, dei punti importanti per quanto riguarda la lotta scudetto. Una sorpresa inaspettata nella formazione dell'Inter, ovvero la presenza di D'Ambrosio al posto di Skriniar, mentre Perisic vince il ballottaggio con Dimarco e Sanchez farà rifiatare il diffidato Lautaro Martinez.

Di seguito, le formazioni delle due squadre:

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Delli Carri, Obi, Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery, Simy.

All. Stefano Colantuono.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

All. Simone Inzaghi.