Salernitana Inter, Inzaghi cambia di nuovo attacco. La probabile

Salernitana Inter di questa sera sarà il primo match che la squadra di Simone Inzaghi disputerà da capolista in solitaria.

Il tecnico dovrà dare continuità alle 5 vittorie ottenute in altrettante gare. La formazione sembra essere praticamente fatta. In difesa ci sarà il terzetto titolare, composto da Stefan De Vrij (tornato dopo l'infortunio), Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Sulla fascia destra ci sarà ancora Denzel Dumfries. Matteo Darmian sembra essere ormai recuperato, ma l'allenatore non vuole ancora rischiarlo. A sinistra Ivan Perisic, che sta vivendo un periodo davvero d'oro. In mezzo al campo i tre che rappresentano, nell'opinione di molti, il miglior centrocampo della serie A: Marcelo Brozovic in cabina di regia, con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu nel ruolo di mezzali.

In attacco invece dovrebbe esserci una nuova chance per Alexis Sanchez, partito titolare già contro il Cagliari (occasione in cui è andato anche in gol). L'assenza di Joaquin Correa si fa sentire, visto che gli arruolabili al momento sono solamente tre. Il partner del cileno stavolta dovrebbe essere Edin Dzeko, omaggiato dalla Gazzetta dello Sport per essere riuscito, a suon di gol, a far dimenticare uno come Romelu Lukaku. Il bosniaco ha già raggiunto un bottino di 11 reti, 8 delle quali sono state messe a segno in campionato (3 in Champions league). Riposo quindi per Lautaro Martinez, autore di una doppietta domenica scorsa (nonostante abbia fallito il secondo rigore in stagione).