Salernitana-Inter, doppio record e calcio spettacolo: i nerazzurri volano

Salernitana-Inter ha dato un altro assaggio del gran calcio di Simone Inzaghi.

Netto 5-0 a favore dei nerazzurri che schiantano la Salernitana, quasi mai pericolosa contro un'Inter perfetta capace di dimostrare una superiorità ed una sicurezza forse mai vista prima. Nella notte di Salerno, la squadra si toglie parecchi sassolini dalla scarpa. La squadra di Inzaghi con i 5 gol rifilati ai salernitani vola momentaneamente a +4 sul Milan secondo, che in questa giornata affronterà il Napoli di Spalletti. I nerazzurri (qui le pagelle a mente fredda del match) con le 5 marcature trovano un doppio record, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport sul proprio sito.

Per la prima volta nella sua storia l'Inter sfonda il muro dei 100 gol in un anno solare, a dimostrazione di quanto stia facendo bene la squadra campione d'Italia. Prima con Conte, ora con Inzaghi, prima con Lukaku e ora con Dzeko, la sostanza non cambia l'Inter vince e convince. Anzi qualcosa è cambiato rispetto alla passata stagione, i nerazzurri giocano "liberi". Come spesso rimarcato dai calciatori nei vari post partita, sembra che Simone Inzaghi abbia liberato i calciatori da schemi rigidi e da un gioco limitante per alcuni, mettendo in luce il talento dei singoli che va a comporre una sinfonia, un gioco quasi perfetto. La difesa non subisce gol, l'attacco continua a produrre tanto e a concretizzare praticamente ogni pallone. Come svela OptaPaolo su Twitter, l'Inter per la seconda volta nella sua storia trova la quinta vittoria consecutiva senza subire gol.

Ennesimo segnale di superiorità e di ulteriore maturità della squadra, che ora vola in classifica grazie al calcio spettacolo di Inzaghi. Gennaio sarà un mese cruciale per la lotta al titolo e poi testa a quel Liverpool che, un'Inter così bella, può pensare di battere. Intanto Inzaghi si gode Perisic, il rinnovo potrebbe arrivare, come svelato a fine gara dal croato.