Salernitana-Inter, assist ed aperture illuminanti: c'è un migliore su tutti

Salernitana-Inter, nuovamente Hakan Calhanoglu: è lui il migliore del match.

I nerazzurri passano a Salerno con un netto 0-5 con le reti di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini (recupera qui il racconto del match) ed allungano in classifica in attesa dei match in programma per il fine settimana di questo penultimo turno di Serie A del 2021. L'Inter di Inzaghi, dal primo all'ultimo minuto, non ha mai mollato pressando, anticipando e ripartendo in contropiede appena possibile.

Uno degli uomini simbolo di questo match, ancora una volta, è stato Calhanoglu a cui SofaScore dà un 9,5 per la sua prestazione (recupera qui le nostre pagelle). Sostanza, visione di gioco e tanta qualità per il turco che continua a dimostrare uno stato di forma invidiabile. Novanta minuti di gioco per lui, prima come e sterno poi, con l'uscita di Brozovic, ad agire da regista di centrocampo con all'attivo 2 assist e 123 tocchi del pallone (89,0% di precisione). Una heatmap variegata, con una concentrazione nella fase difensiva centrale ed in quella offensiva con propensione al lato sinistro.

Il turco ha tentato solo una volta il tiro in porta, riuscendo però ad effettuare dieci passaggi chiave uniti a 9 cross (5 riusciti), 6 palle lunghe (4 andate a buon fine) e tre grandi opportunità create. A livello di contrasti ne ha effettuati 7, vincendone 2 a terra, ed ha perso 20 volte il pallone commettendo anche un fallo che gli è costato l'ammonizione. Ciononostante il numero 20 ha anche intercettato una volta la sfera, tentando inoltre il dribbling per due volte (50% di riuscita). I numeri testimoniano la crescita dell'ex Milan ed il suo ruolo sempre più centrale all'interno dello scacchiere di mister Inzaghi.