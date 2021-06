Salcedo, quale futuro? Potrebbe anche non restare

Quale futuro per Eddie Salcedo? Il talentuoso attaccante, di proprietà dell'Inter, ha vissuto l'ultima stagione all'Hellas Verona in prestito.

In Veneto c'era Ivan Juric, da poco annunciato come nuovo allenatore del Torino. Juric, allora, potrebbe spingere Salcedo proprio in granata. Una pista inedita - raccontata oggi da La Gazzetta dello Sport - e che farebbe decadere l'idea di un reintegro del calciatore all'Inter come quarta punta.

Ruolo occupato da Pinamonti nel campionato dello Scudetto, l'Inter - a quel punto - dovrebbe fare altre considerazioni. Salcedo (o no) dovrà essere necessariamente di almeno quattro pedine il parco attaccanti di Simone Inzaghi.