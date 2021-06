Sala: “Nuovo Stadio? Capisco le esigenze dei club ma il problema è...”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a parlare della costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan ai microfoni di Sky Sport. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha inoltre garantito che l’inaugurazione delle Olimpiadi 2026 avverrà allo Stadio Meazza e detto la sua sulla situazione in casa nerazzurra. Ecco le sue parole:

"Al Meazza ci sarà l'inaugurazione delle Olimpiadi 2026, questo è quanto scritto nel dossier di candidatura. Se ci dovesse essere un nuovo stadio, non ci sarebbero problemi col Cio. Il Meazza sarebbe una sede straordinaria per dare il via ai Giochi, per me rappresenta fonte di ricordi, il simbolo di tante vittorie".

"Nuovo Stadio? Capisco le esigenze delle squadre: il problema non è l'impianto in sé, ma ciò che verrà costruito attorno. Se ci saranno le condizioni, giuste il mondo va avanti. Nel calcio moderno, stadi più adatti possono aiutare le società che hanno difficoltà finanziarie".

"L’addio di Conte? Mi è dispiaciuto molto ma non mi ha sorpreso. Perché lo avevo sentito nei giorni prima e ho capito che la sua ambizione non coincideva con i programmi della società. Se temo ridimensionamento per l'Inter? Spero che ci sia una cessione importante e non di più e così come ogni tifoso tende sempre ad esprimere positività, così faccio anche io»