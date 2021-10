Sala molto netto sul nuovo stadio: le parole del sindaco di Milano

Il sindaco Sala torna a parlare dello stadio.

Dopo aver rivinto le elezioni comunali al primo turno, il sindaco di Milano ritorna a parlare di uno dei temi caldi di questo periodo per quanto riguarda il capoluogo lombardo e che interessa molto da vicino le due squadre della città, Inter e Milan, ovvero la questione stadio - leggi qui il resoconto della vicenda. Una discussione che nei giorni scorsi si era fatta molto calda per via delle parole dell'ex PD, oggi ai Verdi, Paolo Monguzzi, in lizza per un assessorato visto il 5% preso alle elezioni, e che aveva quasi dato per impossibile la costruzione di un nuovo stadio, confidando in una ristrutturazione dell'attuale San Siro.

Proprio per scandagliare ogni dubbio, oggi è arrivato l'intervento del sindaco Sala che così si è espresso, come riportato dal sito Calcio&Finanza: "Inter e Milan mi hanno chiesto di incontrarli e lo farò presto, poi sì, sarà il momento di decidere. Non tutti la vedono nello stesso modo, ma tutti sanno qual è la regola: alla fine decido io. Inutile mettere le mani avanti perchè il tema delle discussioni con le società c'è, ma non possiamo tenerli in ballo per illo tempore".

La costruzione del nuovo stadio, resta un argomento molto importante per il presidente e proprietario dell'Inter, Steven Zhang - leggi qui per saperne di più -, soprattutto perchè potrebbe rivelare alcuni scenari importanti anche per quanto riguarda il futuro del club nerazzurro. Vedremo nei prossimi giorni, dopo la nomina della giunta comunale e dopo gli incontri con le due società, quale sarà l'epilogo finale che, a questo punto, non può essere più rinviato. Nuovo stadio o meno, adesso siamo giunti all'ora della verità.