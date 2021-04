Sala e la polemica con l'Inter: "Sbaglio a chiedere garanzie agli interlocutori?"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare della polemica con l'Inter di qualche settimana fa, il cui tema principale era la questione stadio e le "incertezze" sul futuro di Suning. Di seguito le parole del primo cittadino meneghino, riportate dal portale Calcio&Finanza:

"Le parole dell'Inter mi sono dispiaciute, ma credo che non ci si debba soffermare troppo sulle parole. Non posso che ribadirlo: sbaglio a chiedere garanzie rispetto all'interlocuzione se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell'investimento? Penso di no, penso di non sbagliare. Tutti sanno dove sono, sto a Palazzo Marino, e sono pronto per discuterne".

Sala dunque resta fedele alla sua posizione, nonostante l'Inter abbia confermato l'impegno di Suning in tutti i settori di interesse al mondo nerazzurro.