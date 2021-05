Sacchi: "Stimo Conte, ma deve fare un salto di qualità per la Champions"

All’indomani della fine del campionato, l’ex tecnico del Milan, Arrigo Sacchi, ha parlato della stagione appena chiusasi e di Antonio Conte.

Ecco le sue parole: “La classifica dice questo e il verdetto va rispettato. Adesso auguriamoci che queste quattro squadre regalino all’Italia ciò che manca dal 2010: la Champions League. Undici anni senza sollevare il trofeo più prestigioso d’Europa sono lunghi, e soprattutto sono troppi. Il fatto è che paghiamo errori strategici, strutturali e culturali".

Sulla stagione: "Appassionante. Certe squadre hanno cercato di uscire dall’antichità. Penso all’Atalanta, al Milan, al Sassuolo, allo Spezia. Formazioni che hanno provato a intraprendere un percorso internazionale. In Europa, siccome gli avversari spesso hanno più qualità di noi, bisogna giocare “da collettivo”. Prendiamo l’Inter: per me resta un punto interrogativo, ha fatto benissimo, ha vinto lo scudetto, io ho la massima stima e fiducia in Conte, però serve un salto di qualità per competere sul palcoscenico della Champions".