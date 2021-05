Sacchi: "Juventini maleducati, accerchiano sempre gli arbitri"

Arrigo Sacchi non le manda certo a dire ai calciatori della Juventus dopo la sfida contro l'Inter e, più in generale, per il comportamento dei bianconeri nel corso del campionato:

"I giocatori della Juve devono smettere di accerchiare l'arbitro" - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - "È un comportamento poco professionale e molto maleducato. Poi succede che fanno lo stesso all'estero e prendono un cartellino rosso.

Dovremmo cercare di essere educati sia nei gesti che nelle reazioni. L'educazione è alla base di qualsiasi sport".