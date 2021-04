Sacchi critica il gioco dell'Inter e Conte risponde a tono: "Discorsi futuristici"

Se precedentemente Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport affermava che in Europa, qualora i nerazzurri giocassero come giocano in Italia, l'Inter andrebbe in difficoltà, Antonio Conte ha voluto rispondere per le rime.

"Io guardo al presente. Stiamo cercando di fare qualcosa di eccezionale in Italia dato che negli ultimi anni si è vista solo una protagonista. Chi parla dell'Inter dovrebbe guardare oltre il proprio naso senza fare discorsi futuristici. Dobbiamo dare valore a quello che stanno facendo questi ragazzi".

Queste le parole dell'allenatore interista ai microfoni dei giornalisti accreditati alla conferenza stampa di vigilia del match contro il Cagliari. Una risposta netta con l'obiettivo di difendere il gruppo che allena.