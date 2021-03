Sacchi alla Gazzetta: "L'Inter sta facendo benissimo, ma deve migliorare in un aspetto"

L'ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana, Arrigo Sacchi, è stato intervistato quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport. Nel corso dell'intervista, l'ex CT azzurro ha commentato il magic moment dell'Inter, dicendo inoltre la sua sulla lotta al vertice del campionato:

"L'Inter sta facendo benissimo in campionato, ma ha dimostrato di essere forte in determinate situazioni e meno in altre. La squadra di Conte infatti, quando trova squadre chiuse, non riesce a sviluppare bene il gioco e la manovra risulta meno fluida e armoniosa. Il tecnico leccese dovrà lavorare su questo aspetto: si tratta di meccanismi su cui insistere per diventare una squadra top".

Sacchi poi parla anche della Juventus, che non sembra voler mollare con tanta facilità il titolo di Campioni d'Italia: "Per i bianconeri vincere è un'ossessione, ci sono abituati. Nessun giocatore dell'Inter ha mai vinto, e questo può essere uno svantaggio: alla lunga l'esperienza conta, e in una volata può risultare decisiva per gestire la pressione".