Sabatini: “Scudetto vinto a La Spezia. Il merito non è solo di Conte”

A sole 6 giornate dalla fine del campionato, i nerazzurri sarebbero ormai ad un passo dalla conquista dello scudetto. Per ottenere la certezza matematica bisognerà fare almeno 9 punti. Sulla cavalcata nerazzurra di è espresso anche il giornalista Sandro Sabatini di Sport Mediaset nel corso di “Pressing Serie A”:

“ L'Inter ha vinto il campionato a La Spezia: quando ci ha perso il Milan e ora di nuovo. Se volete facciamo tutti l’applauso ad Antonio Conte per aver recuperato Christian Eriksen e Ivan Perisic, che hanno giocato le ultime due finali di Champions League con Tottenham e Bayern Monaco. Sono due ottimi campioni, due grandi giocatori che fanno essere Conte decisivo per l’Inter, non viceversa!

"Non si può dire che alla fine è tutto merito di Conte, vanno riconosciuti anche i meriti della società. I giocatori sono stati comprati da Zhang. Ricordiamo che Nicolò Barella e Achraf Hakimi sono costati 50 milioni di euro l’uno, Romelu Lukaku 80. Sono soldi che ha messo Zhang, il merito è anche suo"