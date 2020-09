Sabatini a Repubblica: " Mi pento di aver lasciato l'Inter"

Walter Sabatini è stato per una parte della stagione 2017/18 il direttore dell'area tecnica Suning, controllando sia le dinamiche di mercato dell'Inter sia quelle dello Jiangsu. In un'intervista al La Repubblica, l'attuale ds del Bologna, ha parlato di questa esperienza, lamentando un rammarico che lo tormenta.

"Sono pentito amaramente di aver lasciato l'Inter.Non perché non stia benissimo al Bologna, che ho l’ossessione di far tornare grande, ma perché là non ho espresso nulla. Dovevo aspettare, ho avuto fretta", dice Sabatini con molto dispiacere.

Prosegue l'intervista raccontando quelle che erano le sue aspettative per questa esperienza: "Avevo pensato a un network internazionale che con un mercato parallelo potesse sostenere quello dell’Inter. Poi il premier cinese ha declassato il calcio e ho perso fervore". Chiude questo capitolo sull'Inter con una battuta (anche se non troppo) sulla sua salute: "Ci ho rimesso la salute ad andare una settimana al mese in Cina, con quelle soste di sette ore all’aeroporto di Hong Kong a fumare in uno scantinato a -10 gradi", conclude Sabatini.