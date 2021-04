Rummenigge: "Non sarò il prossimo presidente dell'Uefa"

"La Superlega non avrebbe risolto nulla nel calcio, avrebbe fatto solo male. La formula giusta è la nuova Champions che partirà nel 2024". Ne è certo Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ex Inter e attuale membro del Comitato Uefa - La nuova versione non può essere anticipata come qualcuno vorrebbe per una questione legale e di marketing, ma il 2024 non è lontano".

C'è qualcosa tuttavia di strano anche per l'ex attaccante nerazzurro riguardo alla nuova formula: "Le regole della nuova Champions permetterebbero probabilmente alla Juve di entrare anche se arrivasse quinta per una questione di ranking. Rimango molto indeciso a tal proposito, per me la qualificazione per meriti sul campo è sacra".

E quando gli viene chiesto se potrebbe essere il prossimo presidente dell'Uefa in futuro risponde : "Impossibile - alla lunga intervista a Tuttosport - Mi basta l'impegno nell'Esecutivo. Sono un uomo da club, non da federazioni o istituzioni".