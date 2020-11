Rueda (CT Cile) attacca l'Inter: "In Europa non si prendono cura di Sanchez come noi"

Nel corso della giornata odierna, dal Cile è rimbalzata la notizia di un nuovo problema muscolare per Alexis Sanchez, che adesso sarebbe in dubbio per il match della sua Nazionale contro il Perù. Il Ct Rinaldo Rueda, intervenuto in conferenza stampa, ha rassicurato tutti sulle condizioni del giocatore, e non ha risparmiato qualche critica (indiretta) all'Inter. Di seguito le sue parole:

"Ieri Sanchez ha terminato prima l'allenamento per precauzione, ed oggi è stato visitato alla Clinica Meds: non è emersa una situazione complicata. Oggi ci alleneremo e, dopo aver visto come risponderà, prenderemo una decisione sulla gara contro il Perù."

Rueda sulle "accuse" arrivate dall'Europa: " Questo staff medico si prende cura del giocatore e lo farà sempre al meglio. Con tutto il rispetto per le istituzioni europee, mi piacerebbe che si prendessero cura del giocatore quanto noi. Vorrei che ci avessero fatto caso quando hanno fatto giocare a Sanchez 45 minuti e 90 minuti in gare ravvicinate. Non siamo più in epoca coloniale, che sia chiaro questo".