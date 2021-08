Rudiger: "Lukaku è una bestia. Ha fatto bene in Italia e in nazionale"

Il passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea, per la sua seconda avventura in maglia blues, è oramai una formalità e si attende soltanto l'ufficialità, dopo aver svolto le visite mediche. E in squadra sono in trepidazione per il suo arrivo che potrà contribuire a nuovi successi della squadra londinese campione d'Europa.

Infatti, presente in conferenza stampa accanto al proprio allenatore Thomas Tuchel, l'ex difensore della Roma, Antonio Rudiger, ha parlato proprio dell'arrivo dell'attaccante belga. Ecco le sue parole: "E’ una bestia, è fortissimo. Negli ultimi due anni ha dimostrato di poter fare benissimo sia in Italia che con la propria Nazionale”.

Parole importante che attestano la credibilità che Lukaku, dopo la sua avventura in nerazzurro, in cui è cresciuto tantissimo a livello tecnico e caratteriale, ha assunto agli occhi di giocatori di livello internazionale. Un attaccante che porterà in dote alla squadra di Roman Abramovich tanti gol e, chissà, una competitività ancora maggiori.