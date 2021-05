Ruben Sosa: “Inter forte e completa. La vedo pronta per vincere la Champions”

Il pareggio tra Sassuolo e Atalanta ha consegnato definitivamente lo scudetto in mano all'Inter, il 19esimo della sua storia. L'ex attaccante nerazzurro Ruben Sosa ha parlato quest'oggi proprio dell'impresa compiuta dai nerazzurri a TUTTOmercato.web.

Ecco le sue parole: “Uno scudetto all’Inter mancava da tanto, sono contento. Ho visto un’Inter competitiva, forte e completa. L’ho vista tutto l’anno. In alcune partite non mi ha impressionato. Poi Conte è stato bravo a toccare le corde giuste”.

Sosa ha parlato anche dell'Inter in ottica Champions: “Sarebbe bello che vincesse la Champions, vedo l’Inter pronta per un traguardo così importante. E con i tifosi sarebbe tutto diverso. Voglio vedere l’Inter dal vivo, aspetto il momento migliore per assistere ad una partita a San Siro. Sarei voluto essere a Milano per festeggiare lo Scudetto”.