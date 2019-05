Ronaldo vuole a tutti i costi Mourinho alla Juve: la risposta del tecnico

Cristiano Ronaldo avrebbe voluto portare alla Juventus José Mourinho. Il portoghese sarebbe stato, secondo CR7, il sostituto ideale di Allegri, il nome giusto per vincere la Champions insomma.

E proprio l’attaccante ex Real Madrid si è prodigato in un’importante opera di convincimento. Ma stando a quanto riportato da Sky Sports il tentativo non è andato a buon fine. Mourinho non ha intenzione di assumere la guida della Juventus in quanto sarebbe troppo legato ai colori nerazzurri.

Il fatto che un suo eventuale approdo sulla panchina bianconera potesse essere percepito come un tradimento lo ha portato a desistere e a declinare l’offerta.