Ronaldo, panchina strana, poi la Champions: il futuro è un'enigma

“Sono davvero stanco”. Questa è stata la frase – rivelata dal Corriere della Sera – di Cristiano Ronaldo ad Andrea Pirlo che li ha portati a decidere per la panchina ieri a Bologna. Una panchina sorprendente, perché la partita è filata liscia da subito ma CR7 era atteso da protagonista per l’importanza della partita per la Juventus che ha centrato la qualificazione alla Champions. Inaspettato dunque, ma Ronaldo ha preferito così. Ed ha allontanato ogni polemica con un post chiaro su Instagram: “Fino alla fine“, ha scritto con tanto di emoji bianconere e una foto in cui zittisce tutti.

E adesso per il futuro cosa accadrà? “Essere in Champions allontana il suo addio alla Juve”, scrive La Gazzetta dello Sport. Di certo, senza Champions era pronto a chiedere la cessione, ora lo scenario cambia totalmente. Tutto passerà da un incontro col suo agente Jorge Mendes per chiarirsi e capire il prossimo step. Il procuratore sta studiando da mesi soluzioni con club stranieri, Real Madrid escluso. Ma la Juve vorrà chiarirsi con Ronaldo nei prossimi giorni. Dove può andare? Non in Spagna, non allo Sporting. Lo United non ha dato fin qui segnali diretti, mentre il PSG è in attesa della scelta reale e finale di Mbappé. Ronaldo può restare, ma lo deciderà presto insieme alla Juve.