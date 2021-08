Ronaldo, addio Juventus! C'è il grande ritorno: le cifre...

Cristiano Ronaldo ha lasciato l'Italia e la Juventus, ormai si aspetta solo l’ufficialità. Allegri lo ha salutato, dopo le 14 il portoghese ha lasciato Torino con un jet privato per andare a Lisbona. La prossima destinazione? Manchester. Ma non va al City, anzi. Quando tutti lo vedevano ormai a un passo dalla squadra di Guardiola, si è inserito il suo ex club, quello che lo aveva lanciato nel grande calcio europeo con sir Alex Ferguson sulla panchina. Ora c’è in pole lo United. Lo ha detto anche Solskjaer in conferenza: “Ronaldo? Noi ci siamo. Bruno Fernandes ha parlato con Cristiano, sa cosa pensiamo di lui”.

Come riportato da Fabrizio Romano, il club è in contatto da ieri con Jorge Mendes, si parla del possibile ritorno. Ora si discute dell’ingaggio e la cifra del cartellino per la Juventus. Gianluca Di Marzio dal canto suo spiega che il portoghese dovrebbe firmare un biennale da 28 milioni di euro a stagione bonus compresi, sono 25 milioni di sterline. Lo United è seriamente interessato, mentre si frantumano le quotazioni del City che lo voleva da giorni. C’è il sorpasso, i Red Devils sono molto vicini al portoghese e gli offrono un contratto biennale.