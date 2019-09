Romelu Lukaku: "Siamo stati sorpresi dall'intensità dello Slavia Praga"

In un'intervista mandata in onda da Sky Sport, Romelu Lukaku ha parlato della sfida pareggiata dall'Inter, in Champions League, contro lo Slavia Praga.

"Siamo stati sorpresi dal loro pressing e dall'intensità con la quale hanno giocato". L'attaccante belga ha poi proseguito: "Li immaginavo più preoccupati di difendersi, invece hanno giocato con intensità".