Romelu Lukaku è tornato devastante: "Dovevo ritrovarmi"

Romelu Lukaku è tornato a quanto con l'Everton e con il Belgio (anche se in nazionale, complice l'ambiente favorevole, non aveva mai smesso) decideva partite a suon di gol. La rete non gli è mai mancata, ma la qualità delle prestazioni si è notevolmente innalzata. Il numero nove nerazzurro ha spiegato le motivazioni nell'intervista a Sky Sport UK.

Cos'è cambiato per lei in questa stagione?

"Dovevo ritrovarmi. L'anno scorso è stato molto complicato per me, le cose non andavano come volevo. Ho deciso dunque di cambiare e già a marzo avevo comunicato la mia scelta al Manchester United. Alla fine penso che sia stato meglio per tutti, sia per me che per il club. Penso di aver preso la decisione giusta. Il Manchester United ha lasciato spazio ai giocatori più giovani, quindi penso che sia stata una situazione vantaggiosa per entrambi".