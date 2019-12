Romelu Lukaku cuore d'oro, grande gesto verso i bambini ricoverati

Romelu Lukaku non si smentisce mai, il suo cuore è smisurato. Secondo quanto rivelato dal quotidiano belga Het Laatste Nieuws, l'attaccante prenderà parte alla bellissima iniziativa "Kicks for Kids", organizzata da Roc Nation Sports. Non sarà solo, verrà accompagnato in parallelo dal connazionale Kevin De Bruyne. Il centrocampista dei Citizens, nella giornata odierna, si è recato all'ospedale Wythenshave di Manchester, per onorare l'iniziativa.

Big Rom regalerà, ai bambini ricoverati negli ospedali di Milano, un paio di scarpe da calcio. Verrano anche invitati 30 bambini per assister ad un match dei nerazzurri.

Una splendida iniziativa, alla quale Lukaku, come spesso accade, non si è tirato indietro.