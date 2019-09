Romelu Lukaku contro Fifa: "PES 2020 non deludermi!"

Protagonista di inizio stagione Romelu Lukaku, ossannato dai tifosi interisti al suo arrivo a Milano ed in gol in entrambe le due partite con la nuova maglia. La prima a San Siro contro il Lecce, la seconda contro il Cagliari in Sardegna. Centravanti boa del gioco di Antonio Conte, l'uomo indiziato a sfruttare l'ultimo passaggio da vero numero nove.

Dalla sua parte ha anche una buona velocità, nei test a Manchester aveva toccato picchi di 36 km/h zittendo così tutti i critici che lo davano per lento. Un fatto che evidentemente è passato inosservato all'EA Sports, in Fifa 20 infatti Lukaku è stato assegnato 75 come parametro nella velocità. Un valore che trova discorde il belga che su Instagram ha scritto: "Solo 75? 36 km/h, te ne sei dimenticata".

Lo stesso Lukaku ha concluso taggando stavolta PES con la scritta: "Ti prego non deludermi".