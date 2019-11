Romelu Lukaku chieda scusa per le sue parole, la richiesta dello Slavia

Romelu Lukaku, al termine di Slavia Praga Inter, aveva accusato i tifosi della squadra di casa di aver cantato cori razzisti nei suoi confronti. La UEFA non ha aperto nessun fascicolo a riguardo, dato che nessuno dei direttori di gara ha lo ha scritto a referto.

E' arrivata, dopo due giorni anche la risposta dello Slavia Praga tramite un twet:

"Respingiamo totalmente l’accusa riguardo a qualsiasi coro razziale da parte di tutto lo stadio. Abbiamo analizzato nuovamente i video disponibili e nulla conferma la dichiarazione di Lukaku. Noi ci scusiamo per il comportamento dei singoli, e sarebbe opportuno che Lukaku si scusasse per le sue parole".

We must reject that there has been racist chanting of the whole stadium. We analysed available footages, and none confirmed Mr Lukaku’s statement. The club has already apologised for individuals’ behaviour and it would be appropriate for Mr Lukaku to apologise for his words too. https://t.co/6luusPP1tC